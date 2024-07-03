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Dünya
AA 03.07.2024 17:10

Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.

Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e yükseldi
Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın şiddeti "kategori 5"e yükseldi

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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