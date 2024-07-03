Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Filistinlilere ait cenazelerin bazıları çürümeye yüz tutmuşken, diğerlerinin ise İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında öldüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bölgede bombaladığı evlerin enkazında başka cansız bedenlerin de olabileceğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.