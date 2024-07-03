İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 23 yaşındaki Nidal Ziyad el-Amir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde "İşgalci İsrail ordusunun özel kuvvetleri, Filistin plakalı sivil bir araçla Cenin'in sanayi bölgesine giren Nidal Ziyad el-Amir'i kasıtlı olarak öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 561'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarında Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 9 bin 510'dan fazla Filistinli gözaltına alındı.