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Dünya
AA 03.07.2024 15:42

Portekiz açıklarında alabora olan balıkçı teknesinde 3 kişi öldü, kayıp 7 kişi aranıyor

Portekiz'in başkenti Lizbon'un kuzeyindeki Marinha Grande kıyısının açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Portekiz açıklarında alabora olan balıkçı teknesinde 3 kişi öldü, kayıp 7 kişi aranıyor
[Fotograf: AA]

Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu yetkililerinin, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği bilgiye göre, Virgen Dolorosa adlı balıkçı teknesi yerel saatle 04.30 sıralarında Marinha Grande kıyılarının yaklaşık 1 mil açıklarında battı.

Teknede 17 kişilik mürettebat olduğu; helikopter ve dronla havadan, teknelerle denizden arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, henüz 3 cesedin çıkarıldığı, 7 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Portekiz'de uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan sörf merkezi Nazare'ye sadece 20 kilometre uzaklıkta olan bölge, dev dalgalarıyla tanınıyor.

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