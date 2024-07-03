Portekiz açıklarında alabora olan balıkçı teknesinde 3 kişi öldü, kayıp 7 kişi aranıyor

Portekiz Ulusal Denizcilik Kurumu yetkililerinin, Portekiz haber ajansı Lusa'ya verdiği bilgiye göre, Virgen Dolorosa adlı balıkçı teknesi yerel saatle 04.30 sıralarında Marinha Grande kıyılarının yaklaşık 1 mil açıklarında battı.

Teknede 17 kişilik mürettebat olduğu; helikopter ve dronla havadan, teknelerle denizden arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, henüz 3 cesedin çıkarıldığı, 7 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Portekiz'de uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan sörf merkezi Nazare'ye sadece 20 kilometre uzaklıkta olan bölge, dev dalgalarıyla tanınıyor.