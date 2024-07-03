Ukrayna: Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısı sonucu 5 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının ancak modern ve uzun menzilli hava savunma sistemi ve silahlarla mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Dünya hayatları koruyabilir ve bu, liderlerin kararlılığını gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ukrayna basınına göre söz konusu saldırı, Dnipro'daki bir alışveriş merkezine yapıldı.

- 5 füze ve 5 İHA imha edildi

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine 7 füze ve 5 İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna güçlerince 1 "İskender-K" seyir füzesi ile 4 "Kh-59" güdümlü hava füzesi ve 5 "Şahed" tipi İHA'nın imha edildiği kaydedildi.