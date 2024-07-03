ABD'de bakanlık çalışanı, Biden'ın İsrail’in Gazze’deki soykırımına desteği nedeniyle istifa etti

Hassanein, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden yönetimindeki görevinden istifasını duyurdu.

ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına desteğini eleştiren Hassanein, “Müslüman bir Amerikalı olarak, İsrail'in Filistinlilere soykırımını finanse etmeye ve olanak sağlamaya devam ederek, farklı kadrosunun seslerini yok sayan bir yönetim için çalışmaya devam edemem." ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte, diğer Müslümanlar ve Arap Amerikalıların Biden’a “adalet” vaat etmesi nedeniyle oy verdiklerini belirten Hassanein, bu vaadin “paramparça” olduğunu vurguladı.

Hassanein, Biden yönetiminin politika tercihlerinin yanı sıra “Arapları ve Müslümanları insanlıktan çıkarması” nedeniyle, bu yönetimde yerinin olmadığının açık hale geldiğini kaydetti.

Hassanein ayrıca, ABD yönetimine İsrail’e silah sevkiyatını derhal durdurması ve Gazze’ye saldırılarda verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu.

Biden'ın Gazze’ye yönelik politikaları nedeniyle istifa eden 12 hükümet çalışanı yayımladıkları ortak açıklamada, "Amerika'nın İsrail'e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışı, Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez şekilde suç ortağı olmamıza sebep olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Biden yönetiminde Gazze politikasına tepki istifaları

ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" birimi Genel Müdürü Josh Paul, Ekim 2023'te Biden'ın Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline, ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Biden'ın Gazze saldırılarına desteği nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

Ataması Biden tarafından yapılmış İçişleri Bakanlığı Personel Şefinin özel asistanı Lily Greenberg Call, 15 Mayıs'ta, Call'dan bir hafta önce de ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Yahudi kökenli Binbaşı Harrison Mann de ABD’nin Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle istifa eden isimler arasına katılmıştı.