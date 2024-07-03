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Dünya
AA 03.07.2024 14:29

Rusya: Batı, Ukrayna krizini kışkırttı ve kasıtlı olarak uzatıyor

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Batı'nın Ukrayna krizini hazırlayarak kışkırttığını ve kasten uzattığını söyledi.

Rusya: Batı, Ukrayna krizini kışkırttı ve kasıtlı olarak uzatıyor
[Fotograf: Reuters]

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, Rusya ve Belarus sınırlarındaki durumun "gergin" ve "istikrarsız" olduğunu belirterek "Yeni tehditlere karşı koyma yönündeki mekanizmaların yenilenmesine özel önem veriyoruz. Bu, önceliklerimizden biri." dedi.

Belousov BDT ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi Başkanı seçildi

Avrasya'da güvenlik mimarisinin yenilenmesinin önemine işaret eden Belousov, burada tüm Avrasya ülkelerini kapsayacağı güvenlik sisteminin oluşturulmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Ukrayna krizine de değinen Belousov, Batılı ülkelerin "Ukrayna'daki geçici hükümete" destek verdiğini belirterek "Batı, Ukrayna krizini hazırladı ve kışkırttı, şimdi de kasıtlı olarak uzatıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Belousov, BDT ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi Başkanı seçildi.

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