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Dünya
AA 03.07.2024 13:33

Rusya bir Romanyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesi gereği Romanyalı bir diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Rusya bir Romanyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate'nin, Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın hiçbir gerekçe gösterilmeden "istenmeye kişi" ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bu durumun şiddetli şekilde protesto edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesine dayanarak Moskova'daki Romanya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceği Istrate'ye bildirildi." ifadesi kullanıldı.

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