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Dünya
TRT Haber 03.07.2024 12:42

Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı

Irak'ın kuzeyinde yerlerinin tespit edilememesi için ormanları yakan PKK'lı teröristler şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde kaçacak yerlerinin olmadığını anlayan PKK'lı teröristlerin şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını havaya uçurduğunu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı. Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak.

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü
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Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan teröristler mühimmat depolarını patlattı
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