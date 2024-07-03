İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Kalkilya, Nablus, Ramallah, Eriha kentleri ile Kudüs'te en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 510'a yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 136'sı çocuk 560 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 300 Filistinli de yaralandı.

İsrail yeni işgal için hazırlık yapıyor

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now’un (Şimdi Barış) internet sitesinde yer alan haberde, Yüksek Planlama Konseyinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni yasa dışı konutlar için hazırlık yaptığı belirtildi.

Yüksek Planlama Konseyi’nin işgal altındaki Batı Şeria’da 6 bin 16 yasa dışı konutun inşasını teşvik edeceği belirtilen haberde, Filistin topraklarındaki gaspı genişletmek için konseyin bugün ve yarın iki toplantı düzenleyeceği aktarıldı.

Haberde, konseyin şubat ayındaki toplantısında 3 bin 426 yasa dışı konutu onayladığı ve geçen yıl 12 bin 349 yasa dışı konutun teşvik edilmesiyle rekor yıl olduğu değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da “önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de “yasallaştırma düşüncesi olduğunu” dile getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

İsrail, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 318 tesisi yıktı

İsrail'in 2024 yılının ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'daki 318 tesisi yıktığı, 359 tesis için yıkım uyarısı gönderdiği ve yaklaşık 10 bin ağacı söktüğü belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da 318 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 292'si çocuk, 199'u kadın 632 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 359 tesis için de yıkım uyarısı gönderdiği ifade edilen açıklamada, "İsrail'in, 1334'ü Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından olmak üzere 7 bin 681 saldırı gerçekleştirdiği ve 7 Filistinlinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yine İsrail tarafından 2024'ün ilk 6 ayında yaklaşık 10 bin ağacın söküldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.