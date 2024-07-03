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Dünya
AA 03.07.2024 15:14

Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Türkiye ile ilişkiler adım adım ilerliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" dedi.

Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Türkiye ile ilişkiler adım adım ilerliyor
[Fotograf: Reuters]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık." dedi.

Putin, "Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi

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