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Dünya
AA 03.07.2024 20:01

Rusya: Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına 2024'ten sonra devam etmeye hazırız

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına 2024’ten sonra da devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya: Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatına 2024'ten sonra devam etmeye hazırız

Novak, Kazakistan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatına yönelik, 2024’te sona erecek sözleşmeye ilişkin konuştu.

Sözleşmenin devamının Ukrayna'ya bağlı olduğuna işaret eden Novak, "Sevkiyat onların topraklarından yapılıyor, kendi kuralları var. (Sevkiyat) Devam etmesi onların arzusuna bağlı. Biz sevkiyatı sürdürmeye hazırız" dedi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 28,4 azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan hükümetler arası anlaşmada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 2021-2024 dönemi için senede 40 milyar metreküp doğal gaz transiti öngörülüyor.

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