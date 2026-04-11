AA 11.04.2026 17:19

İsrail ordusu: Son 24 saatte Lübnan'ın güneyine 200'den fazla hava saldırısı düzenledik

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’ın güneyinde son 24 saatte 200’den fazla Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyinde işgali sürdüren kara birliklerine hava desteği verildiği aktarıldı.

Ordunun son 24 saatte Lübnan’ın güneyinde 200’den fazla hedefe hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Hizbullah’a ait füze rampalarının da hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

