Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya nedeniyle geçici ateşkes başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes başladı. Rus ordusu Ukrayna’daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya’ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

9 Nisan’da, Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yerel saatle 16.00’da başlamak üzere Paskalya Bayramı'nın sona ereceği 12 Nisan bitimine kadar ateşkes ilan etmişti.

Bu kararın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ateşkese uyacaklarını duyurmuştu.

Zelenskiy, “Paskalya’nın barış ve güvenlik zamanı olması gerektiğine inanıyoruz. Paskalya’da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir.” açıklamasında bulunmuştu.