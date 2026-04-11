AA 11.04.2026 16:41

İzmir'deki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimlerinde oy haklarına sahip çıkıyor

İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanma haklarına sahip çıktıklarını göstermek istiyor.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, 19 Nisan'da düzenlenecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'de yaşayan yaklaşık 300 bin seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Önceki seçimlerde Türkiye genelinde 166 sandık kurulduğunu hatırlatan Nursoy, "Bu seçimde Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde sandık sayısında kısıtlamaya gidildi. Buradan şunu açık yürekli söylemek istiyorum ki bizler, Bulgaristan devletinin bölünmez bir parçasıyız. Dünyanın her neresinde bir Bulgaristan vatandaşı yaşıyorsa yaşasın, biz şunu biliyoruz ki herkes eşit haklara sahiptir." diye konuştu.

Ege Bölgesi'nde daha önce 26 noktada sandık kurulduğunu hatırlatan Nursoy, "Bu dönem İzmir'de 4 sandık kuruyoruz. Tamamını İzmir'deki 4 sandığa taşımak için çaba harcayacağız fakat hepsinin oy kullanabilmesi mümkün değil. Sadece Bornova'da 10 bin 560 kayıtlı seçmenimiz var. 19 Nisan'da bütün ilçelerimizden ve yakın illerimizden vatandaşlarımızı o gün okul bahçesindeki sandıklarımıza oy kullanmak üzere davet ediyoruz ve eminim o gün hep birlikte demokrasinin gereği olan oy kullanma hakkımıza nasıl sahip çıktığımızı Bulgaristan parlamentosuna göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Nursoy, seçim günü oy kullanmak isteyenlere lojistik destek vereceklerini dile getirdi.

Kilometre fark etmeksizin hangi il veya ilçeden olursa olsun engellilere ve yaşlılara yönelik planlama yaptıklarını anlatan Nursoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şubelerimizdeki arkadaşlarımız bu kişileri tespit ederek en yakın sandığa götürecek. Ayrıca Kiril alfabesine hakim olmayan vatandaşlarımıza dilekçe doldurma konusunda okul bahçelerinde yardımcı olacağız. Bizleri AB dışında olan ülkelerin vatandaşları diye ayırmak, bizlere karşı bir tutumdur ve ötekileştirmektir. Bizler Bulgaristan'ın vazgeçilmez birer unsuru olmaya devam edeceğiz. Atalarımız, ecdadımız oralarda. Halen çok büyük ticari bağlarımız, kültürel varlıklarımız ve akrabalarımız var. Bu sandık kısıtlamasını seçim öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıyacağımızı daha önce beyan ettik, yine beyan ediyoruz. 19 Nisan'da tüm soydaşlarımızı sandığa giderek o coşkuyu sağlamaya davet ediyorum."

