Dünya
AA, Reuters 11.04.2026 16:02

Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemileri geçti mi?

Axios haber sitesi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini yazdı. Ancak, üst düzey bir İranlı askeri yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemisinin geçtiğine dair haberleri yalanladı.

Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde ABD donanmasına ait birkaç geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği yazıldı.

Söz konusu geçişin, İran ile koordineli yapılmadığı belirtildi.

Ancak Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı askeri yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir ABD gemisinin geçtiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bu iddiaları yalanladı.

Hürmüz Boğazı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

İran, saldırılara katılmayan bazı ülkelerin gemilerine koordinasyon şartı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni vermişti.

Ayrıca İran, Irak’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

İran basını, Hürmüz Boğazı’ndan günlük ortalama 10 geminin geçiş yaptığını belirtmişti.

