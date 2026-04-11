İşgalci İsrail'in geceden bu yana Lübnan'a saldırılarında can kaybı 14'e yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kenti ve çevresine şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Tul kentine düzenlediği saldırılarda biri sağlık çalışanı 3 kişinin öldüğü, yine biri sağlık çalışanı 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını kasıtlı bir şekilde hedef alarak kurtarma operasyonlarını aksattığını belirterek, bu durumun uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu Şeba beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirirken, bu saldırıların başlangıcından bu yana Şeba beldesini hedef alan ilk saldırı olmuştu.

Cibşit beldesinde İsrail ordusunun jeneratörlerin toplu halde bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu tesis tamamen yıkılmış ve yangın çıkmıştı.

Hiyam beldesini gece saatlerinde bombalayan İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenlemişti.

Sur kentinde ise İsrail ordusuna ait tanklar Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerini hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.