Küresel Sumud Filosu Barselona'dan bu kez iki katı katılımla Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllülerin Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 2025 yılında oluşturduğu Küresel Sumud Filosu, ikinci kez Gazze'ye doğru yelkenlerini açıyor.

Akdeniz'in farklı noktalarından Gazze'ye doğru yola çıkan filoya en büyük katılımın yine İspanya’dan olması dikkati çekiyor.

En son Eylül 2025'te 42 tekne ve 462 kişiyle sefere çıkan Barselona’daki filo bu kez neredeyse iki kat artışla 70 tekne ve 70 ülkeden gelen sayıları 1000'i bulan gönüllü ile 12 Nisan’da hareket edecek.

Barselona’dan yola çıkacak filonun sözcülerinden Pablo Castilla, basına yaptığı açıklamada, girişimin temel amacının "İsrail’in Gazze’deki soykırımına uluslararası suç ortaklığını kınamak, sorumluların hesap vermesini talep etmek, deniz ve kara yoluyla insani bir koridor açmak" olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından ve İsrail’in Lübnan’daki saldırılarından dolayı Gazze üzerindeki uluslararası ilginin azalmasından şikayetçi olduklarını aktaran Castilla, "İsrail'in Gazze ablukasını yoğunlaştırdığını, yardım girişini kısıtladığını, yerleşim yerlerini genişlettiğini ve toprak gasbı sürecini hızlandırdığını" vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun diğer organizatörleri de yasalara uygun hareket ettiklerini ve misyonun Filistin’deki sivil toplum kuruluşları, hukukçular, siyasetçiler, deniz güvenliği ve medya stratejisi uzmanlarıyla koordineli yürütüldüğünü belirtti.

Bu yılki misyonda, uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtarma operasyonları yapan Open Arms gibi tanınmış STK’lerin filoya katılmaları, Barselona Belediyesinin desteğini artırması da dikkati çeken diğer unsurlar oldu.

Küresel Sumud Filosu’nun eylül 2025’teki girişiminde İsrail güçleri filoyu yasa dışı bir şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak, buradaki gönüllüleri gözaltına almış ve İsrail'e götürmüştü.

İsrail deniz kuvvetleri ilk olarak Gazze kıyılarından yaklaşık 70 deniz mili açıkta olan birkaç tekneye çıkarak iletişimi kesip, sinyalleri engellemişti. İnsansız hava araçlarıyla da taciz yapan İsrail güçleri acil durum sinyallerini ve gemiye çıkma anının canlı yayınını bozmuştu.