AA 11.04.2026 13:39

İspanya Başbakanı Sanchez, Çin'i ziyaret ediyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarının transatlantik ittifakında çatlaklara yol açtığı, Avrupa'nın Orta Doğu'daki savaşa tavrının değiştiği bir dönemde Çin’i ziyaret ediyor.

Başbakan Sanchez, 11-15 Nisan tarihlerini kapsayan 5 günlük ziyaretine bugün başlayacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Sanchez'in ziyarette, Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Licı ile görüşeceğini, ikili ilişkiler ve ortak ilgi konularında fikir alışverişinde bulunacağını belirtti.

İspanya'nın Çin'in, Avrupa Birliği (AB) içindeki önemli bir işbirliği ortağı olduğunu dile getiren Sözcü Mao, "Başbakan Sanchez'in ziyareti, Çin ve İspanya için, karşılıklı stratejik güveni derinleştirmek, işbirliğini geliştirmek ve çok taraflı ilişkilerde eşgüdümü arttırmak üzere yeni bir fırsat sunacak." ifadesini kullandı.

Mao, Çin ve İspanya'nın ilişkilerini yeni bir seviyeye yükselterek birlikte dünya barışına ve istikrarına daha fazla katkı sağlamasını umduklarını vurguladı.

4 yılda 4 ziyaret

Bu, İspanyol Başbakan'ın son 4 yılda Çin'e yaptığı 4. ziyaret oldu. Çin ile her yıl doğrudan temas kurmanın gerekli olduğunu düşünen Sanchez, Mart 2023'te, Şubat 2024'te ve Nisan 2025'te Çin'e ziyaretlerde bulunmuştu.

En son İspanya Kralı 6. Felipe, Kasım 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.

Başbakan Sanchez, ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifesi politikaları ve tek taraflı siyasi adımlarıyla Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde, Çin’i ziyaret eden Avrupalı liderler arasına katılıyor.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kasım 2025, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Aralık 2025'teki ziyaretlerinin ardından, bu yıl İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'i ziyaret etmişti.

Orta Doğu'daki savaş ve İspanya'nın tutumu

Öte yandan ziyaretin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime denk gelmesi dikkati çekiyor.

ABD, İran'a saldırılarında Avrupalı müttefiklerin desteğini yitirirken İspanya Başbakanı Sanchez, hem savaşa hem de İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yürüttüğü saldırılar Avrupa'da en açık şekilde karşı çıkan lider olmuştu.

Sanchez, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, "İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır. Şimdi ihtiyaç duyulan şey diplomasi, uluslararası hukuk ve barış." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesini sert bir şekilde eleştiren Sanchez, AB'den bu ülke ile 1995'te imzalanan ortaklık anlaşmasını askıya almasını istemişti.

Ziyarette tarafların Orta Doğu'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulunması ve çatışmanın çözümüne ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

