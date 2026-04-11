Dünya
AA 11.04.2026 14:21

İsrail basını: İran, 40 gün süren savaşta misillemelerinde 650 füze fırlattı

ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan ve 40 gün süren savaşta İran'ın İsrail'e misillemelerinde yaklaşık 650 füze fırlattığı bildirildi.

İsrail basını: İran, 40 gün süren savaşta misillemelerinde 650 füze fırlattı

İsrail'in Haaretz gazetesi, 40 günlük savaşta İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin bilançosunu derledi.

Habere göre, İran'ın 40 gün boyunca süren misillemelerinde İsrail'e fırlattığı yaklaşık 650 füzeden 16'sı doğrudan isabet sağladı. Bu füzelerin yaklaşık 60'ı parçaları geniş bir alana yayılan ve yüzlerce bölgede hasara yol açan çok başlıklı füzelerden oluştu.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından ateşkese kadar geçen süre içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden 4 Filistinli kadın da dahil toplam 28 kişi öldü. Bu kişilerden 14'ü füzelerin doğrudan isabet ettiği bölgelerde, 10'u çok başlıklı füzelerin parçalarının düştüğü noktalarda ve 4'ü ise sığınaklara kaçarken aldıkları yaralar nedeniyle öldü.

İran en etkili saldırılarından birini tek misillemede 9 kişinin öldüğü Beyt Şemeş'e gerçekleştirirken İran'ın misillemeleri boyunca Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde yaklaşık 180 kez sirenler çaldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, toplamda yaralanan 7 bin 100 kişinin tedavi gördüğünü ve bunların 100'ünün hala hastanelerde olduğunu aktardı. Söz konusu 7 bin 100 yaralının arasında çok sayıda panik atak geçiren kişi ve sığınaklara giderken düşerek hafif yaralanan kişi olduğu biliniyor.

İsrail Vergi Dairesi, mart sonuna kadar 15 bini bina, 2 bin 200'ü eşya, 5 bin 300'ü taşıt, 5 yüzü de diğer olmak üzere toplam 23 bin hasar ve tazminat talebi aldığını açıkladı.

