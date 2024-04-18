İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekildi

Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 8 gündür kuşatma ve aralıksız saldırı altında tuttuğu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekilmesinin ardından sivil savunma ekipleri enkazdan çok sayıda ceset çıkardı.

Enkaz altında halen onlarca ölü olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin cesetleri bulup çıkarabilmesi için kazı ekipmanları ile iş makinelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı 11 Nisan'da kuşatma altına alarak buraya şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda 8 gün boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğünü, 348 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği bildirilmişti.

İsrail ordu radyosu, ordunun 11 Nisan'dan bu yana kuşatma altında tutarak saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Kara Kuvvetlerine bağlı 162. Tabur Komutanı Yarbay Dotan, Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çıkan askerlerin, Zeytun, Şifa Hastanesi ve Nuseyrat'ta olduğu gibi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a gideceklerini söylemişti.

Gazze Şeridi'nin merkez bölgesinden ayrılan İsrail ordusuna ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi buradan çıkarken kameralara yansımıştı.