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Dünya
AA 18.04.2024 12:55

Endonezya'da yanardağ patladı: Manado kentindeki havalimanı kapatıldı

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Endonezya'da yanardağ patladı: Manado kentindeki havalimanı kapatıldı
[Fotograf: AFP]

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı yetkililerinden Maya Damayanti konuya ilişkin açıklama yaptı.

Damayanti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda dün meydana gelen volkanik patlama nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını ve 15 uçuşun ertelendiğini duyurdu.

Yanardağdaki patlama nedeniyle tahliye kararı

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, dün yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.

Endonezya'daki yanardağ patlaması devam ediyor
Endonezya'daki yanardağ patlaması devam ediyor

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi de son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.

Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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