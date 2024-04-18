AB Liderler Zirvesi başladı

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ikinci gün oturumu başladı.

Zirve girişinde açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Avrupa'nın daha fazla yatırıma ihtiyacı var." dedi.

Liderler arasında çeşitli programlar için ortak borçlanma konusunda da görüşmeler olduğuna işaret eden Michel, bazı ülkelerin ortak borçlanmadan yana bazılarının ise buna karşı olduğunu söyledi.

Michel, AB içinde sermaye piyasaları birliğini kurmak ve Avrupa Yatırım Bankası'nın stratejik sektörlere yatırım kapasitesini artırmak için somut önerilerin masada olduğunu vurguladı.

"Dünyanın geriye kalanıyla bir sübvansiyon yarışına girilmesi taraftarı değilim." diyen Michel, mevcut düzenlemelerin geliştirilmesine ve enerji birliğinin tamamlanmasına önem verdiğini belirtti.

Tek Pazarın durumu

AB üyesi ülke liderlerinin talebiyle Tek Pazarın mevcut durumu ve nasıl geliştirilebileceği konusunda rapor hazırlayan ve bulgularını toplantıda paylaşacak olan eski İtalya Başbakanı Enrico Letta da, "Kaybedecek zaman yok. Ekonomik performans açısından AB ile diğerleri arasındaki fark giderek büyüyor." dedi.

AB içinde parçalanmışlığı ortadan kaldırmak için Tek Pazarın güçlendirilmesi gerektiğini anlatan Letta, "Enerji, telekomünikasyon ve finans piyasalarında rekabetçiliği kaybediyoruz. Bu nedenle bu 3 piyasayı Tek Pazara entegre etmeliyiz." diye konuştu.

Letta, Tek Pazarda, malların, hizmetlerin, sermayelerin ve kişilerin serbest hareket ettiğini anımsatarak, buna günümüzde araştırma, bilgi, beceri, veri, yapay zekanın da dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Zirve, AB'nin ekonomik açıdan rekabet gücünü artırmaya odaklanacak.

AB'deki işletmelerin büyüme ve yenilik için finansman ve sermayeye erişimde yaşadığı sorunlar tartışılacak zirvede, Avrupa rekabet gücü anlaşması yapılması değerlendirilecek.