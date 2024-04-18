İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Kalkilya kentlerine düzenlediği baskında çok sayıda evde arama yaptı.

Nablus'un doğusundaki Asker Kadim ve Asker Cedid Mülteci Kamplarında yer alan evlere düzenlenen baskında çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Kalkilya'nın güneyi ve doğusundaki Hable ile Azzun beldelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri ayrıca gece yarısından sonra Ramallah'ın doğusundaki Kefer Nıma beldesine düzenlediği baskın silsilesinde aralarında bir genç kız olmak üzere 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail güçlerinin Beytullahim ve El Halil kentlerinde düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 270'e çıktığı kaydedildi.