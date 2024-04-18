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Dünya
AA 18.04.2024 11:01

İsrailli aşırı sağcı bakandan İran'a "orantısız saldırı" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'de katıldığı bir radyo programında İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli aşırı sağcı bakandan İran'a "orantısız saldırı" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

İran'ın geçen hafta İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıya misilleme yapılması gerektiğini savunan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bunun "şiddetli, sert ve orantısız bir bedele yol açacak" bir karşılık olması gerektiğini söyledi.

Smotrich, "İsrail'in Orta Doğu'daki konumunu şekillendirmek için misillemenin gerekli olduğunu" ileri sürerek, "Orta Doğu'da konuşulan dil bu." yorumunda bulundu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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