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Dünya
AA 18.04.2024 11:37

Hizbullah'ın Arab el-Aramşe köyüne saldırısında yaralanan İsrail askeri sayısı 19'a yükseldi

İsrail ordusu dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Celile'deki Lübnan sınırına sıfır noktasındaki Arab el-Aramşe köyüne insansız hava aracı ve tanksavar füzesi ile saldırı düzenlendiğini, saldırı sonucu 6'sı ağır toplam 14 askerin yaralandığını aktarmıştı.

Hizbullah'ın Arab el-Aramşe köyüne saldırısında yaralanan İsrail askeri sayısı 19'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Hizbullah Hareketi'nin, dün İsrail'in Lübnan sınırındaki Arab el-Aramşe köyüne düzenlediği saldırıda yaralanan İsrail asker sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

Hizbullah saldırıyı doğrulamıştı

İran destekli Hizbullah Hareketi, dün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden Arab el-Aramşe'deki İsrail askeri karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, askeri karargaha güdümlü füze ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

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