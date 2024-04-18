Hizbullah'ın Arab el-Aramşe köyüne saldırısında yaralanan İsrail askeri sayısı 19'a yükseldi

Hizbullah Hareketi'nin, dün İsrail'in Lübnan sınırındaki Arab el-Aramşe köyüne düzenlediği saldırıda yaralanan İsrail asker sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

Hizbullah saldırıyı doğrulamıştı

İran destekli Hizbullah Hareketi, dün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden Arab el-Aramşe'deki İsrail askeri karargahına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, askeri karargaha güdümlü füze ve kamikaze insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.