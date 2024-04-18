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Dünya
AA 18.04.2024 13:00

Fransa'nın Guadeloupe Adası'nda reşit olmayanlara sokağa çıkma yasağı

Fransız hükümeti, ülkenin denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda artan suç oranı nedeniyle 18 yaş altındakilere belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Fransa'nın Guadeloupe Adası'nda reşit olmayanlara sokağa çıkma yasağı
[Fotograf: Reuters]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'nın Karayipler'deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası'nda artan suç oranını gerekçe göstererek, Pointe a Pitre kentinde saat 20.00'den sonra reşit olmayanlara sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Adayı ziyaret eden Darmanin, hafta başında yürürlüğe girecek sokağa çıkma yasağının, 2 ay boyunca uygulanacağını belirtti.

Reşit olmayanların ellerinde silahlarla sokaklara çıktığına dikkati çeken Darmanin, bu gençlerin kent sakinlerini ve turistleri tehdit etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Reşit olmayanlar arasında suç oranı yüzde 12'den yüzde 38'e çıktı

Bu arada, Darmanin'in duyurduğu karar, kent yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kararın, Pointe a Pitre Belediye Başkanı Harry Durimel'in, Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Marie Guevenoux ile yaptığı toplantı sonrası alındığı öğrenildi.

Belediye başkanlığı görevini 2020'den bu yana yürüten Durimel, reşit olmayanlar arasında suç oranının yüzde 12'den yüzde 38'e çıktığını açıkladı.

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