İsrail Nasır ve Emel hastanelerine yönelik ihlallerini sürdürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun uzun süredir abluka altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta da baskın düzenlediği Nasır Hastanesi'ndeki son gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kudra, İsrail askerlerinin, hastane yöneticileri ile sağlık personelinden çok sayıda kişiyi alıkoyduğunu kaydetti.

İsrail Filistin Kızılayı personelinden 7'sini 8 gündür alıkoyuyor

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'taki Emel Hastanesi'nde 26 gündür devam eden kuşatması ve saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, hastaneye gıda, tıbbi malzeme ve yakıt girişine izin vermediği, 24 saat boyunca hastane kapısına ateş açarak sağlık çalışanlarının ve hastaların hayatını tehlikeye attığı, Filistin Kızılayı personelinden 7'sini 8 gündür alıkoyduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin başka hastanelere nakledilmeleri için güvenli koridor oluşturmayı reddetmesi sebebiyle Nasır Hastanesi'ndeki diyaliz hastaları ile ağır yaralıların hayatının tehlikede olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 33 gündür Han Yunus kentinde internet hizmeti, cep telefonu ve sabit telefon hatlarının kesik olması nedeniyle de Filistin Kızılayı ekipleriyle iletişim kurulamadığı dile getirildi.