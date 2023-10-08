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Dünya
AA 08.10.2023 16:22

İsrail, Lübnan'ın güneyini yeniden vurdu: Patriotlar devrede

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ne yönelik topçu atışlarının yeniden başladığı duyuruldu. Haaretz gazetesi, İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşlediğini yazdı.

İsrail, Lübnan'ın güneyini yeniden vurdu: Patriotlar devrede
[Temsili fotoğraf: AP]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güney sırında sabahtan itibaren devam eden gerginliğe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan'ın Kefr Şuba Çiftlikleri ve Kefr Şuba Tepeleri'ni topçu atışları ile vurduğu duyuruldu.

Öte yandan İsrail Haaretz gazetesinden geçilen habere göre, İsrail, kuzeydeki Lübnan sınırı yakınında bulunan Safed kentinde Patriot Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirip ateşledi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesindeki haberde ise, İsrail'in Lübnan'dan gelecek İHA saldırısı tehdidine karşı savunma sistemini aktif ettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail saldırısında 2 çocuğun yaralanmıştı.

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