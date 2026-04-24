İsrail, Lübnan'da işgal ettiği alanların dışındaki bir beldeye ateşkese rağmen hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Amis'i hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, daha önce Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında kalan Deyr Amis beldesine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.