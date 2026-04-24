Dünya
AA 24.04.2026 13:23

Eski AB Konseyi Başkanı: AB, ABD ve İsrail'i "memnun etmeyi" bırakmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel, AB'nin ABD ve İsrail'i memnun etme, diğer ülkelere ise kibirle yaklaşma eğiliminde olduğunu belirterek, özellikle savunma alanında Türkiye gibi kıta Avrupası ülkeleriyle iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Michel, Delphi Ekonomik Forumu'nda katıldığı panelde AB politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AB üyesi ülkelerin liderlerine 2019-2024 yıllarında başkanlık eden Belçikalı siyasetçi, "Güvenilir ortaklıklar kurmamız ve açık sözlü olmamız gerekiyor. Bugün çifte standartların Avrupa'nın güvenilirliğini ve otoritesini zayıflatan bir bilmece olduğunu düşünüyorum. Bazen, dürüst olmak gerekirse, ABD'yi ve İsrail'i memnun etme ve dünyanın geri kalanına karşı kibirli olma eğilimi olduğunu düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerimiz alanında giderek daha ciddi ve güvenilir bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

AB'nin savunma alanındaki hedeflerine değinen Michel, "Savunma sanayisi üssümüz alanında ilerleme kaydetmek istiyorsak bu, mümkün değil. Bazı üye devletlerimizin aldığı açık siyasi kararları gördük. Avrupa savunması alanında geleneği olanların özel bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bu, sadece AB ile değil, Avrupa kıtasıyla ilgili. Bu; İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna ile iş birliği anlamına geliyor." diye konuştu.

Michel, bir süre önce "Avrupa Güvenlik Konseyi" adını verdiği bir yapıyı kurmayı önerdiğini anımsatarak "Bence Avrupa kıtası için, iki görevi olan özel bir sorumluluğa sahip yüksek düzeyde bir siyasi organa ihtiyacımız var. Birincisi, gerektiğinde hızlı tepki vermek ve hızlı koordinasyon sağlamak. İkincisi ise Avrupa savunma sanayimiz alanında, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan 'Avrupa iş birliği' alanında ivme kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin açıklamalarını eleştiren Michel, Avrupa’nın çifte standartlarla güçlenemeyeceğini söylemişti.

Michel, "Türkiye, NATO’nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa’nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür." ifadelerini kullanmıştı.

Sıradaki Haber
Çin, Mars keşif aracı Tienvın-3'ü 2028'de uzaya yollayacak
14:21
Bakan Fidan, İngiltere'de Türk iş insanlarıyla buluştu
14:07
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
14:02
Bakan Gürlek: Sosyal medya terörü bir milli güvenlik meselesidir
13:54
Yer değiştirme isteyen öğretmenler için başvuru takvimi belli oldu
13:51
Cevdet Yılmaz: Hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız
13:48
SGK'nın yurt dışı ilaç alımında yeni dönem
