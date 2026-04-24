Dünya
AA 24.04.2026 13:20

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde evleri yıkmaya devam ettiği bildirildi.

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Hiyam beldesinde iki ayrı patlama gerçekleştirerek yapıları havaya uçurdu.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Bint Cubeyl ilçesi ile Hanin beldesinde de evleri patlayıcılarla yıktığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

