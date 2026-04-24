Dünya
AA 24.04.2026 13:22

Çin, Mars keşif aracı Tienvın-3'ü 2028'de uzaya yollayacak

Çin'in, Mars'tan kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen Tienvın-3 keşif aracını 2028'de uzaya göndereceği duyuruldu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Mars keşif görevinin tarihleri ve görev kapsamında işbirliği için seçilen projeleri duyurdu.

Uzaya 2028'de yollanacak Mars keşif aracı Tienvın-3'ün, topladığı kaya ve toprak örnekleriyle 2031 yılında Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Uluslararası bilim kurumları ve Hong Kong ile Makau'daki üniversitelerden 5 işbirliği projesi, keşif görevine dahil edilmek üzere seçildi.

Bu kapsamda geliştirilen bilimsel ölçüm ve analiz donanımlarından 3'ü yörünge uydusuna, 1'i hizmet modülüne, 1'i ise gezgin robota eklenecek.

3 analiz donanımı uyduya monte edilecek

Merkezi Paris'te bulunan, uzay araştırmalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yürüten uluslararası sivil toplum kuruluşu Uzay Araştırmaları Komitesinin (COSPAR) geliştirdiği spektometre, Mars yüzeyinin mineral kompozisyonunu inceleyerek, Kızıl Gezegen'de yaşam izlerini arayacak.

Makau Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin geliştirdiği moleküler iyon kompozisyonu analiz aracı, Kızıl Gezegen'in atmosferini sürekli kaybetmesine yol açan kaçış fenomenini inceleyecek.

Hong Kong Çin Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen lazer heterodin spektometresi ise Mars'ın atmosferinde ve rüzgar alanlarındaki su izotoplarının dağılımını tespit etmeye çalışacak.

Nesne görüntüleyici ve lazer dizisi

Hong Kong Üniversitesi tarafından geliştirilen hiperspektral nesne görüntüleyici, hizmet modülüne eklenerek Kızıl Gezegen'de su moleküllerinin izini sürecek ve kaynak taraması yapacak.

İtalya'nın Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsüne bağlı Frascati Ulusal Laboratuvarı'nda geliştirilen geri yansıtıcı lazer dizisi ise gezgin robotun Mars yüzeyinde hassas referans noktaları tayin etmesine yardımcı olacak.

"Tienvın" keşif görevleri

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" görevleri, adını milattan önce (MÖ) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Çü Yüen'in dizelerinden alıyor.

Çin, uydu ve gezgin robottan oluşan "Tienvın-1" keşif aracını, Temmuz 2020'de Mars'a yollamıştı. Keşif aracı, 202 gün süren yolculuğun ardından Mars yörüngesine ulaşırken robotik gezgin araç Curong, gezegenin yüzeyine inmişti.

Ardından asteroid keşif aracı Tienvın-2, Dünya'ya yakın "2016 HO3" asteroidinden kaya ve toprak örnekleri toplamak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında "311P" asteroidini incelemek üzere Mayıs 2025'te uzaya gönderilmişti.

