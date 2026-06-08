Az Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.06.2026 13:09

4 hava yolu şirketi İstanbul Havalimanı'na sefer başlattı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 4 yeni hava yolu şirketinin havalimanından tarifeli seferlere başladığını duyurdu.

4 hava yolu şirketi İstanbul Havalimanı'na sefer başlattı
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ulaşım ağına eklenen yeni hatlar Orta Asya ve Orta Doğu ile İstanbul'un entegrasyonunu pekiştiriyor.

Bu kapsamda 100’ün üzerinde hava yolu işbirliği ve 340’tan fazla destinasyona erişim sunan İstanbul Havalimanı, küresel bağlantı gücündeki liderliğini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

Özbekistanlı hava yolu şirketi "Fly Khiva", 30 Mayıs'tan itibaren Termez (TMJ)-İstanbul hattında haftada 2 frekansla doğrudan seferlere başladı.

İranlı "Varesh Airlines", 3 Haziran itibarıyla Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini icra ediyor.

Bu ülkeden diğer hava yolu "Fly Kish", Tahran (THR)-İstanbul hattında tarifeli yolcu seferlerini 3 Haziran’da başlattı.

Haftada 2 frekans planlanan seferlerin bu hattaki yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Iraklı "Basra Airlines" de 12 Haziran'dan itibaren Bağdat (BGW)-İstanbul hattında haftada 5 frekansla operasyonlarına başlamayı planlıyor.

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
Otomotivden mayısta 3,2 milyar dolarlık ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
İran: İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda daha sert karşılık vereceğiz
13:37
EKK: Tek Durak Ofis modeli ülke geneline yaygınlaştırılacak
13:12
Haaretz: İsrail yeniden savaşa sürüklenirken Netanyahu istediğini alıyor
13:04
Otomotivden mayısta 3,2 milyar dolarlık ihracat
13:13
Trump'tan İsrail ve İran'a ateş açmayı durdurun çağrısı
12:30
Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 24 saatte 9 kişiyi daha öldürdü
Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü
Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü
FOTO FOKUS
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
Milli yazılım F-16'ların görev kabiliyetini artıracak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ