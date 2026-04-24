8 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü operasyonu: 81 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde 92 ayrı adrese yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

MASAK incelemesi sonucu şüphelilere ait; 254 adet banka ve 121 adet kripto hesabında toplam 50 Milyar TL para hareketinin olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'nca Siber Vatan'da suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.