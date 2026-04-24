İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere için Pakistan'a gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad’a gitmesi bekleniyor.

Pakistan hükümet kaynaklarına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin küçük bir heyetle bu gece İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Bu ziyaret sonucunda ABD ile barış görüşmelerinin yapılması öngörülüyor.

Güvenlik ve diplomatik hazırlıkların da İslamabad’da sürdüğü belirtilirken, kaynaklar ABD’ye ait lojistik ve güvenlik ekibinin olası görüşmeler öncesinde şehre ulaştığını doğruladı.

Amerikan CNN televizyonu, müzakereler için İran'ın Pakistan'a heyet göndereceğini duyurdu.

İslamabad görüşmeleri yeniden gündemde

Daha önce “İslamabad Görüşmeleri” olarak anılan temaslar, Pakistan’ın arabuluculuğunda her iki taraftan üst düzey heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Ancak nükleer program ve bölgesel güvenlik gibi temel başlıklarda uzlaşı sağlanamamıştı.

Yetkililer, Washington ile Tahran arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla diplomatik temasların yeniden canlandırılmasını değerlendiriyor.