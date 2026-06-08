Putin'in hipersonik füzelerine karşı Avrupa savunmayı güçlendiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı zirvede liderler, Vladimir Putin'e "derhal ve eksiksiz bir ateşkes" kabul etmesi çağrısında bulunarak, taraflar arasındaki "mevcut temas hattının" her türlü müzakere için başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti.

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Zelenskiy, savaşın devam etmesi halinde ülkesinin Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarını sürdürebileceğini ifade ederek, Ukrayna'nın "sessizce ölmeyeceğini" vurguladı.

Rusya üzerindeki baskının artması, Moskova'nın son aylarda yaşadığı bir dizi askeri başarısızlığın ardından geldi. Ancak çatışmaların Ukrayna'da yol açtığı tahribatın bir göstergesi olarak, zirvenin Çernobil nükleer santrali yakınlarındaki kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisine yönelik bir insansız hava aracı saldırısından saatler sonra yapılması dikkati çekti.

Liderlerden barış için beş şart

Toplantının ardından liderler, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin artırılacağını ve Rusya üzerindeki ekonomik baskının yoğunlaştırılacağını duyurdu.

Starmer, Zelenskiy, Macron ve Merz tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine düzenlediği ve sivillerin ölümüne yol açan Oreşnik füzeli saldırılar ile NATO topraklarına yönelik tehlikeli İHA ihlalleri kınandı.

Açıklamada, hava savunma füzesi üretiminin ölçeklendirilmesi, anti-balistik füze ile derin darbe yeteneklerinin ortaklaşa geliştirilmesi ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi.

Üç Avrupalı lider, Rusya'nın herhangi bir barış anlaşmasında karşılaması gereken beş şartı şöyle sıraladı:

Rusya derhal ve eksiksiz bir ateşkesi kabul etmeli.

Mevcut temas hattı müzakerelerin başlangıç noktası olmalı.

Ukrayna'nın güvenliğine yönelik güçlü garantiler verilmeli.

Rus varlıkları, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödenene kadar dondurulmalı.

Herhangi bir anlaşmada Avrupa söz sahibi olmalı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin odak noktasının hava savunması alanında tüm Avrupa'nın güvenliği için daha büyük bir iş birliği ve diplomatik beklentiler olduğunu belirterek, "Avrupa müzakerelerin bir parçası olmalı ve güçlü kalmalıdır" ifadesini kullandı.

Çernobil yakınlarında İHA saldırısı

Pazar günü düzenlenen İHA saldırısı, Çernobil santraline yaklaşık 14 kilometre mesafedeki kullanılmış nükleer yakıt depolama merkezine zarar verdi. Yetkililer, saldırı sonucu çıkan yangının bir saat içinde söndürüldüğünü ve radyasyon seviyelerinin güvenli sınırlar içinde kaldığını açıkladı.

Diğer yandan, Ukrayna'nın cumartesi günü Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg'u hedef alan geniş çaplı İHA saldırısı, Kiev'in Rus topraklarının derinliklerini vurma kabiliyetinin arttığını gösterdi. Zelenskiy, İngiliz basınına verdiği demeçte, "Sadece sessizce ölmeyeceğiz. Karşılık vereceğiz ve her geçen gün daha da güçleneceğiz" dedi.