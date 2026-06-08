İran Dünya Kupası takımı, ABD vize krizi gölgesinde Meksika'ya ulaştı

Grup aşamasındaki üç maçını da ABD'de oynayacak olan İran takımında oyuncular ve teknik heyete, ülkeye sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer, diğer 15 görevli ve destek personeline ise vizenin tamamen reddedildiğini açıkladı. Bir yetkili, bu durumu spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İran, Mart 2025'teki eleme grubunu lider tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Kamp yeri Meksika'ya taşındı

İran kafilesi, pazar günü sabaha karşı yerel saatle Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Takım, mayıs ayı sonlarında ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinden taşıdığı antrenman üssünü Tijuana'da kurdu.

ABD'li yetkililer, İran'ın 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacağı ilk maçtan 10 gün önce, cuma günü tüm futbolcular ile gerekli destek personeline vize verildiğini duyurdu.

Vize reddinin gerekçesi

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre, vize verilmeyen 15 kişi arasında futbol federasyonu başkanı, yardımcısı ve medya direktörü yer aldı.

ABD'li yetkililer, İran'ın bu sistemi sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırmak için kötüye kullanmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da hafta içi yaptığı açıklamada, İran heyetinde Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini ifade etti.

İran kadrosundaki bazı futbolcuların, zorunlu askerlik görevlerini bu yapıda tamamladığı biliniyor.

İran'ın Türkiye Büyükelçiliği ise ABD'yi, yönetim ve idari kadro ile teknik danışmanların büyük kısmına vize vermeyerek spora siyasi amaçlı müdahale etmekle suçladı.

Elçilik yetkilileri, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'ya vize krizine müdahale etme çağrısında bulundu.

İran, grubundaki diğer maçlarda Kaliforniya'da Belçika ve Seattle'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.