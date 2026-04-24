Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek yeni modelini tanıttı

Hangzhou merkezli DeepSeek, yapay zeka dünyasında ses getiren V4 modelini piyasaya sürdü. Yeni model, kullanıcının yerine otonom kararlar alabilme ve karmaşık kodları hızla yazabilme gibi yeteneklerle donatıldı. Önceki modele göre daha fazla veriyi işleyebilen V4, yapay zekanın komutları anlama kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.

V4’ün en dikkat çeken yönü, ABD'nin uyguladığı yaptırımlardan etkilenmemesi oldu. DeepSeek, bu modelin yüksek işlem gücü ihtiyacını karşılamak için Huawei ile iş birliği yaptı. Nvidia gibi Amerikan şirketlerinin çiplerine güvenmek yerine, Çin üretimi çiplerle çalışan sistem, Çin'in teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Açık kaynak kodlu yapay zeka modelleri arasında öne çıkan V4, herkesin kullanımına açık olmasıyla geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Ancak şirketin hızlı yükselişi tartışmaları da beraberinde getiriyor. ABD'li rakipler, DeepSeek'i kendi modellerinden yasa dışı yollarla veri kopyalamakla suçluyor. İki süper güç arasındaki teknoloji rekabeti, V4’ün çıkışıyla birlikte daha da kızışmış durumda.