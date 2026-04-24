Dünya
AA 24.04.2026 19:03

Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 491'e çıktı

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 491'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 491'e, yaralı sayısı 7 bin 719'a ulaştı.

İsrail saldırılarında 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 233'e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 116 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

SON HABERLER
20:30
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
20:24
Soykırımcı İsrail'in Gazze’ye düzenlediği saldırıda can kaybı 9'a yükseldi
20:20
Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yine hava saldırısı düzenledi
20:29
Beyaz Saray: Kushner ve Witkoff cumartesi Pakistan’a gidecek
19:33
İran: Arakçi, savaşın bitirilmesiyle ilgili çabaları görüşecek
19:32
Türkiye'den bazı ülkelerin yetkililerinin 1915 olaylarına ilişkin beyanlarına tepki
