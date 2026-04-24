Katil İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 491'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.
Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 491'e, yaralı sayısı 7 bin 719'a ulaştı.
İsrail saldırılarında 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 233'e çıktığı aktarıldı.
İsrail ordusunun saldırılarında 6 hastanenin hizmet dışı kaldığı, 116 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.
Öte yandan İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.