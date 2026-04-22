Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 22.04.2026 12:28

Curiosity Mars'ta yaşamın yeni yapı taşlarını buldu

NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ta daha önce başka bir gezegende hiç uygulanmamış bir kimya deneyi gerçekleştirerek yaşamın yeni yapı taşlarını keşfetti.

Bilim insanları Salı günü yaptıkları açıklamada, tespit edilen organik moleküllerin geçmişteki bir yaşamın kesin kanıtı olmadığını, çünkü bunların Kızıl Gezegen'de doğal yollarla oluşabileceğini veya göktaşları aracılığıyla taşınmış olabileceğini vurguladı.

Ancak bu bulgu, Mars tarihine dair önemli ipuçlarının yüzeyde üç milyar yıldan fazla süredir korunduğunu kanıtlıyor.

Curiosity, 2012 yılında Gale krateri olarak bilinen eski bir göl yatağına iniş yapmış ve o tarihten bu yana olası yaşam izlerini araştırmaya başlamıştı.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmanın başyazarı astrobiyolog Amy Williams, bu deneyi başka bir dünyada ilk kez gerçekleştirdiklerini ve ellerinde hata yapma lüksü olmayan kısıtlı bir imkan bulunduğunu ifade etti.

Mars kayalarında korunmuş organik çeşitlilik

2020 yılında gerçekleştirilen deneyde, Mars’ta daha önce hiç onaylanmamış olanlar da dahil olmak üzere 20’den fazla organik molekül tespit edildi.

Bunlar arasında göktaşlarında ve asteroitlerde de rastlanan "benzotiyofen" adlı molekül dikkat çekiyor. Williams, Dünya'ya da yağan bu maddelerin muhtemelen bildiğimiz yaşamın yapı taşlarını sağladığını belirtti.

Ayrıca, tespit edilen azot içeren bir diğer molekülün, DNA'nın oluşumu için gerekli olan öncül maddelerden biri olduğu kaydedildi.

Bu keşifler, milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinin devasa göller ve nehirlerle kaplı olduğu döneme ait kimyasal izlerin günümüze ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, Mars kayalarında milyarlarca yıldır korunan bu "prebiyotik kimya" örneklerinin, yaşamın temel taşlarını temsil ettiğini söylüyor.

Gelecek görevler için yeni bir dönem

Bu bulgular Mars'ta mikrobiyal düzeyde de olsa bir yaşamın varlığını tek başına kanıtlayamıyor. Bilim insanları, Mars'tan getirilecek kaya örneklerinin Dünya'daki laboratuvarlarda incelenmesinin bu tür iddialar için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

NASA’nın Perseverance aracı bu amaçla örnek toplamaya devam etse de, "Mars Sample Return" (Mars'tan Örnek Getirme) görevi bütçe kesintileri nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, Curiosity’nin başarılı kimya deneyi gelecekteki görevler için bir yol haritası sunuyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) 2028 yılında fırlatılması planlanan Rosalind Franklin aracı, Curiosity’den daha gelişmiş bir sondaj sistemiyle benzer kimyasal analizler yapacak.

Ayrıca, Satürn’ün uydusu Titan’ı keşfetmek üzere fırlatılacak olan Dragonfly hava aracının da bu teknolojiyi kullanması planlanıyor.

ETİKETLER
Mars Uzay Çalışmaları Uzay NASA Araştırma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ