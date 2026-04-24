Eğitim
AA 24.04.2026 18:35

Özel program ve proje uygulayan okullar için atama kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsayan kılavuz yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek ve öğretmen olarak atanacaklar, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını karşılaması halinde 5-8 Mayıs'ta elektronik ortamdan başvuru yapabilecek. Başvuruda, en fazla 10 eğitim kurumu tercih edilebilecek.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Ancak yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibariyle atanabilecekleri veya görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarına da tercihte bulunabilecek.

Başvuruda bulunanlar, başvuru süresi içinde kadrosunun bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda, başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecek.

Atama ve görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

Sonuçlar, 16 Haziran'dan itibaren açıklanacak. Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran, yöneticilerin ise 10 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Kılavuza "www.meb.gov.tr" internet adresinde ulaşılabiliyor.

