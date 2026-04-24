Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 5 yıl süreyle tam akredite edildi

Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan'daki kurul toplantısında alınan kararla, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, UKAP kapsamında 5 yıl süreyle tam akredite edildi. Bu, Türkiye'nin sınır ötesi kurumsal faaliyetleri kapsamında verilen ilk tam akreditasyon oldu.

YÖKAK tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) ile Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) tarafından tanınan UKAP, Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarına yönelik ilk sınır ötesi dış değerlendirme programı olarak 2025'te uygulamaya geçti.

Programın ilk uygulama adresi olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek'in ilk vakıf yükseköğretim kurumu olmasının yanı sıra Türk üniversiteleriyle 21 farklı çifte diploma programı yürütüyor.

Üniversitenin akreditasyon raporu, Bosna-Hersek'teki tüm yükseköğretim kurumları arasında Avrupa Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanında (DEQAR) yayımlanacak ilk kurumsal akreditasyon raporlarından biri olma özelliğini de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, UKAP'ın Türkiye'nin eğitim politikaları ve YÖK'ün "2030'a doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" eylem planı için dış dünyaya yönelik stratejik bir "yumuşak güç" aracı olduğunu vurguladı.

Kocabıçak, "YÖKAK olarak ulusal düzeydeki kalite güvencesi tecrübemizi sınır ötesine taşıyarak, özellikle gönül coğrafyamızdaki kurumların küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin aldığı bu akreditasyon, üniversitenin başarısının yanı sıra Türk yükseköğretim modelinin uluslararası geçerliliğinin ve güvenilirliğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.