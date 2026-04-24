Dünya
AA 24.04.2026 17:24

Filistinliler, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek

Filistinlilerin yerel yönetimleri belirlemek için yarın sandık başına gideceği bildirildi.

Filistinliler, yerel seçimler için yarın sandık başına gidecek

Filistin Merkezi Seçim Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan'da Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kenti ile işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilecek seçimde, belediye meclisleri için 321 listede 1200'ü kadın, 3 bin 773 aday ile köy meclisleri için 93 köy konseyinde 1358 kişi yarışacak.

Yerel seçimlere 1 milyonu aşkın kişinin katılmasının beklendiği ve yaklaşık 70 bin kişinin oylarını Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Belah kentinde kullanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Seçim komisyonunun, seçim sürecini yürütmek üzere geniş çaplı hazırlıklar yaptığı belirtilen açıklamada, 12’si Deyr el-Belah’ta olmak üzere toplam 491 merkezde oy kullanılacağı bildirildi.

Başlangıçta seçimlerin tüm kentlerde yapılmasının planlandığı ancak daha sonra Gazze Şeridi’nde Deyr el-Belah hariç seçimlerin ertelenmesinin kararlaştırıldığı ayrıca Batı Şeria’daki bir bölgede de erteleme yapıldığı aktarılan açıklamada, yerel seçimlerin aralarında köy ve beldelerin de bulunduğu 420 yerleşim yeri için gerçekleştirileceği kaydedildi.

Hamas ve Fetih hareketlerinin 2007'deki anlaşmazlığından bu yana genel seçimlerin yapılamadığı Filistin topraklarında en son yerel seçimlerin ilk aşaması, 11 Aralık 2021'de ikinci aşaması ise 26 Mart 2022'de gerçekleştirilmişti.

