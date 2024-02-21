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Dünya
AA 21.02.2024 16:51

İsrail kuşatması nedeniyle Nasır Hastanesi'ndeki hastaların hayatı tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni kuşatma altında tutmasının, hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu bildirdi.

İsrail kuşatması nedeniyle Nasır Hastanesi'ndeki hastaların hayatı tehlikede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesi'nde durumun tahammül edilemez hale geldiğini belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin hastaneyi kuşatma altında tutmasının hastalar ve sağlık personelinin hayatı için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ifade ederek, jeneratörlerin hizmet dışı kalmasından ötürü hastane genelinde su ve oksijenin kesildiğini aktardı.

Tonlarca tıbbi atığın hastane avlusunda ve binada yığıldığını kaydeden Kudra, sağlık personelinin oksijen ve tıbbi malzeme yoksunluğu nedeniyle hastalara gerekli sağlık hizmetini veremediğini vurguladı.

Hastanedeki 45 hastanın başka hastanelere nakledildiğini, ancak 110 hastanın hâlen çıkarılamadığını aktaran Kudra, İsrail askerlerinin hastaların tahliyesini oyaladığını belirtti.

Kudra, uluslararası kuruluşlara "hastanenin militarizasyonuna son verilmesi, yeniden faaliyete geçmesi, tüm insani ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapma" çağrısında bulundu.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi'nin yoğun bakımında şu ana kadar 8 hasta yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." demişti.

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