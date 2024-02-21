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Dünya
AA 21.02.2024 16:38

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si çocuk 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7'si çocuk 30 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü.

İsrail güçleri dünden beri Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, El Halil, Beytüllahim ve Tubas kentlerinde 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 150'ye yükseldiği aktarılan açıklamaya göre, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanlar da bu sayıya dahil.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği ve evlere zarar verdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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