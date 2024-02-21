Almanya'da minare yapımına sağ partilerden engel

DİTB Memmingen Merkez Camii 1976 yılından beri bölgedeki binlerce Müslümana hizmet veriyor. Cami yönetimi, 2023 yılında minare inşaatı için Belediyeye başvuruda bulundu. Hukuki anlamda hiçbir sorun yokken İsrail’in işgal girişiminden sonra siyasetçiler engel koydu.

Oylamada, aşırı sağ parti AFD, CSU ve FDP ret oyu kullandı.

İsrail’in Filistin’deki işgalinden sonra reddedildi

DİTİB Memmingen Merkez Camii, 6 bin 400 metrekare alanda ibadethanenin yanı sıra eğitim, spor ve kültürel alanlarda faaliyetler sunuyor. Yönetim, yedi yıldır proje aşamasında olan 24 metrelik minare inşaatı için 2023 yılında belediyeye resmi başvuruda bulundu.

Dernek Başkanı Muhammet Kul, minarenin projesini belediyeye ilk sunduklarında çok beğenildiğini fakat İsrail’in Filistin’deki işgal girişiminden sonra karşı çıktıklarını belirtti.

Kul,"2023’ün altıncı ayında biz ön sunumunu yaptık. Ön sunumda beğenildi. Geçerli not aldı. Güzel bir proje dediler. Ondan sonra bütün partilere sunuldu. İsrail’in Filistin’deki işgal girişiminden sonra düşüncelerini değiştirdiler. Biz hukuki mücadelemizi vereceğiz." dedi.

“Karar hukuki değil”

Minare yapımı için İmar Komisyonu'nda yapılan oylama 7'ye 7 ve Belediye Meclisi’ndeki oylama 20'ye 20 sonuçlandı. Eşitlik durumu nedeniyle tüzük gereği ret kararı alındı.

Irkçı parti AFD, Hristiyan Demokrat Parti CSU ve Özgürlükçü Parti FPD’nin ret oylarıyla minare yapımı iptal edildi.

Belediyedeki oylamayı takip eden DİTİB Memmingen üyesi Lebbure Demir, kararın buradaki toplumun faydasının aksine partilerin ideolojilerine göre alındığını belirtti.

Demir, “Hislerine göre karar veriyorlar, kanuna göre değil. Cumhurbaşkanımızın elinin burada olduğunu, bizi burada onun yönettiğini söylüyorlar. Suriye konusu ve Filistin konusu üzerinden suni gündem oluşturuyorlar. Biz camimizin eksik parçasını tamamlamak istiyoruz.” dedi.

DİTİB din görevlisi Faruk Doyuk, “Almanya’nın çoğu yerindeki camilerimizde minarelerimiz var. Memmingen cemiyetimiz büyük bir cemiyet. İnşallah rabbim bu camiye güzel bir minare yapmayı da nasip eylesin.” dedi.