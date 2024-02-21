Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 15:00

Gazze'de çocuklar yaşanan gıda kıtlığını protesto etti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca Filistinli çocuk, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.

Gazze'de çocuklar yaşanan gıda kıtlığını protesto etti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sokaklarda toplanan çocuklar, "Ekmek benim hayalim oldu", "Açlık kafirdir" ve "Yiyecek istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ellerindeki kaşıklarla boş tencerelere vuran küçük çocuklar, Gazze'deki saldırıları kınayan ve iyi bir yaşam talebini dile getiren çeşitli sloganlar attı.

Çocuklardan 10 yaşındaki Ayat Aşur, gösteri sırasında "Açlıktan ölüyoruz. Yiyecek bir şey yok. Artık güvercin yiyoruz." dedi.

Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor
Filistinli çocuklar bir lokma ekmek için çöpte yiyecek arıyor

Gıdanın pahalı olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduklarını vurgulayan küçük Aşur, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanların yiyecek, su ve çocuklarına süt bulamadıklarını" belirtti.

BM Gazze'ye gıda yardımı dağıtımını durduruyor
BM Gazze'ye gıda yardımı dağıtımını durduruyor

Filistinli Aşur, Arap ülkelerine "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında yer almaları ve maruz kaldıkları kıtlığı durdurmaları" çağrısında bulundu.

Ömer el-Şembari ise tüm dünyaya, diğer çocuklar gibi kendilerinin de su ve yiyecek istediğini duyurmak için sokağa çıktıklarını söyledi.

Filistinli 14 yaşındaki çocuk, "Günde bir öğün yemek yiyoruz, su ve salça bize yetmiyor. Arpa ve kuru mısırdan oluşan hayvan gıdaları yemekten yorulduk. Zor şartlardan geçiyoruz. Arap ülkeleri ve dünya bizim yanımızda olmalı." dedi.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'de 1,9 milyon Filistinliyi yerinden etti. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'de çocuklar yaşanan gıda kıtlığını protesto etti

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret edilerek emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail hapishanesindeki bir Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Turgut Altınok: Başkenti bir dantel gibi oya gibi işleyeceğiz
15:54
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
15:50
CHP Genel Başkanı Özel aday tanıtımı için Antalya'da
15:35
Kağıt havlu balyalarının arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı
15:38
Kurum: 'Kent uzlaşısı' kavramı ile yaptıkları kirli ittifaka kılıf uyduruyorlar
15:28
Hamas: Dünya Gıda Programı'nın çalışmalarını durdurması Gazze'nin kuzeyindeki acıları büyütecek
Komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
Komandolar ve atlı birlikler devriye görevleriyle kaçakçılığı önlemeye çalışıyor
FOTO FOKUS
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
İsrail işgali Yahudi asıllı Filistin aktivistine İslam’ın yolunu açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ