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Dünya
AA 21.02.2024 14:48

İsrail hapishanesindeki bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Nafha Hapishanesi'nde tutulan Filistinli Halid eş-Şaviş yaşamını yitirdi.

İsrail hapishanesindeki bir Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, 53 yaşındaki Filistinli Şaviş'in hayatını kaybettiği bilgisi kendilerine ulaştı.

Şaviş'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti yakınlarındaki Nafha Hapishanesi'nde öldüğü aktarılan açıklamada, "Halid Şeviş, 2007 yılında tutuklanarak 11 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış işgal hapishanelerindeki kronik hastalardan biriydi." denildi.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9'a ulaştı.

Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre, İsrail, 7 Ekim'den itibaren yürüttüğü intikam uygulamaları kapsamında hapishanelerdeki Filistinlileri "açlık, tecrit ve tıbbi ihmal" gibi ihlallere maruz bırakıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 120 olarak açıklanmıştı.

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