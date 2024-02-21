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Dünya
AA 21.02.2024 15:25

Hamas: Dünya Gıda Programı'nın çalışmalarını durdurması Gazze'nin kuzeyindeki acıları büyütecek

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), İsrail'in halkı zorla aç bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki yardım çalışmalarını askıya almasını "insani krizi derinleştirecek tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Hamas: Dünya Gıda Programı'nın çalışmalarını durdurması Gazze'nin kuzeyindeki acıları büyütecek
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "WFP'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde az miktardaki yardımları dağıtma çalışmalarını askıya alması tehlikeli bir gelişmedir." uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve özellikle kuzey bölgelerine uyguladığı tam ablukanın "savaş suçu" olduğu vurgulanan açıklamada, bu karardan sonra Gazze kenti ve kuzey kesimlerindeki Filistinlilerin acılarının daha da büyüyeceğine dikkati çekildi.

WFP'nin aldığı bu kararın "Nazi düşman (İsrail) tarafından Filistin halkına dayatılan soykırım ve zorla aç bırakma" uygulamalarına teslim olma anlamına geldiği belirtilerek, WFP'nin ve BM'ye bağlı tüm kuruluşların çalışmalarına devam etmesi ve İsrail'e baskı kurması istendi.

Açıklamada ayrıca, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına da Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik ablukanın kırılması çağrısı yapıldı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret ederek emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

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